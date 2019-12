UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, son maçını Fransız devi PSG ile oynayacak. Grupta geride kalan 5 müsabakada sarı-kırmızılılar, 2 beraberlik sonucunda aldığı 2 puanla 4. sırada yer alırken, PSG ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Grubun ikinci maçında 1 Ekim’de Türk Telekom Stadyumu’ndaki müsabakayı Fransız takımı 1-0 kazanmıştı. Zorlu rakip kadar iklim şartları da Cim Bom’u zorlayacak. Mücadelenin sağanak yağış altında oynanması bekleniyor. Karşılaşma saatinde hava sıcaklığının 7 derece olacağı tahmin ediliyor.

PSG - Galatasaray maçı Avrupa'da yayınlayan kanallar listesi

Türkiye: beIN SPORTS HD 1, Bein connect, Digiturk Play

İspanya: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus

İngiltere: BT Sport ESPN, BT Sport Live

ABD: Univision NOW, TUDN en Vivo, UniMás, TUDN USA, B/R Live

Nijerya: DStv Now, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa

Peki, PSG - Galatasaray maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

PSG - Galatasaray maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Cezası nedeniyle İstanbul’da forma giyemeyen PSG’nin yıldızı sakatlığı yüzünden Brugge maçlarında da oynayamamıştı. 15 gün önce Real Madrid’e karşı ikinci yarıda şans bulan Sambacı, bu gece 11’de başlayacak. İstanbul’daki PSG maçından sonra 67 gün ‘Parçalı’dan uzak kalan yıldız golcü, hafta sonu ligde Alanya’ya karşı 78’de oyuna girmişti. Kadroda Kolombiyalı’dan başka golcü bulunmasa da Terim, Falcao’yu ikinci yarı sahaya sürecek.

PSG - Galatasaray maçı canlı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

TSİ 23.00’te Parc des Princes’da başlayacak karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

PSG - Galatasaray muhtemel 11'ler:

PSG: Navas, Meunier, Diallo, Silva, Bernat, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Neymar, Mbappe, Icardi

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer, Emre Mor

Falcao ile yarım saat

Son olarak 1 Ekim'de PSG maçında oynayıp sakatlanan ve 67 gün aradan sonra ilk karşılaşmasına Alanyaspor önünde çıkan Radamel Falcao, Paris’e giden kafilede yerini aldı. Fiziksel açıdan henüz hazır olmadığı net şekilde görünen Kolombiyalı golcünün, PSG maçının son yarım saatinde süre alması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun geri dönüşüyle ilgili planlamayı sağlık ekibiyle birlikte yapan teknik heyet, her seferinde süreyi arttırarak Falcao’nun form tutmasını sağlamaya çalışıyor. Bu nedenle, elde başka forvet oyuncusu olmamasına rağmen, Falcao PSG mücadelesine ilk 11’de başlayamayacak.

Golsüz bitirmek istemiyor

Falcao ise bir an önce 11’e dönüp 90 dakika sahada kalmanın hesapları içerisinde. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek büyük bir maliyetle kadrosuna kattığı 33 yaşındaki oyuncu, son bölümde de oyuna girse en azından bir kez fileleri havalandırarak, Avrupa’da sezonu golsüz kapatmak istemiyor.

'Pes etmek yok!'

“Bir hayalim daha var” sözüyle, Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk hedefini ortaya koyarak bu sezonki Avrupa macerasına başlayan Fatih Terim için şu ana kadar işler yolunda gitmiş değil. Özellikle PSG deplasmanı öncesi ciddi bir umutsuzluk havası söz konusu. Ancak tecrübeli hocanın, kolay kolay pes etmeye niyeti yok ve bunu öğrencilerine de aktarmış durumda. Takımıyla yaptığı son taktik toplantıda, “Avrupa’da kalmak için en ufak bir ihtimalimiz varsa, bunun peşinden gitmeliyiz” diyen Terim, “Eksiğimiz çok, işimiz zor, rakibimizin gücü belli. Ama bu, başarmamak veya istememek için bir engel değil. Artık elimizden ne geliyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

Nzonzi-Seri-Lemina-Belhanda

Fatih hoca, PSG karşısında orta sahayı mümkün olduğunca kalabalık tutup, rakibi ikinci bölgede karşılamayı planlıyor. Elinde Emre Mor ve Ömer Bayram dışında hızlı oyuncusu bulunmayan tecrübeli teknik adam, bu iki oyuncunun önüne atılacak uzun toplarla takımı ileriye taşımanın planlarını yapıyor. Nzonzi, Seri, Lemina ve Belhanda dörtlüsü de mümkün olduğu kadar PSG’yi orta sahada durdurup takımı ileriye çıkarmaya çalışacak.

Galatasaray’da 11 eksik var

Sarı-Kırmızılı ekipte, sakatlıkları bulunan Adem Büyük, Babel, Feghouli, Luyindama ve Andone’nin yanı sıra isimleri UEFA listesine bildirilmeyen Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Linnes, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Jimmy Durmaz, PSG deplasmanına götürülmedi.

Avrupa’daki 285. mücadele

Avrupa kupalarında Galatasaray, bugün 285. kez sahne alacak. Sarı-Kırmızılı takımın 99 galibiyeti, 75 beraberliği, 110 mağlubiyeti bulunuyor. Toplamda 377 gol atan Cim Bom, kalesinde 423 gol gördü.

PSG’ye karşı 2 galibiyet

Galatasaray, PSG ile daha önce 5 kez karşılaşırken, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti. Aslan, Fransız takımlarına karşı çıktığı 18 maçta ise 6 kez kazanırken, 8 kez mağlup oldu, 4 mücadele berabere sonuçlandı.

Fatih Terim’le 78. karşılaşma

66 yaşındaki teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın başında Avrupa kupalarındaki 78. maçına çıkıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önceki 77 karşılaşmada 30 galibiyet, 17 beraberlik ve 30 yenilgi elde etti.

Deplasmanlarda sıkıntı büyük

Cim Bom, Avrupa’da çıktığı son 12 maçta 4 beraberlik, 8 yenilgi yaşarken, galip gelemedi. Aslan ayrıca Avrupa’daki son 19 deplasman maçında da galibiyet yüzü görmedi. Galatasaray, Avrupa’daki son 7 maçında ise gol atmayı başaramadı.

1 milyar Euro'luk problem

Fransa Ligi’ne ambargo koyduktan sonra gözünü Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluğa çeviren PSG, A Grubu’na lider bitirmeyi garantilemiş olmasına rağmen, Galatasaray karşısına ideale yakın 11’le çıkmaya hazırlanıyor. Futbol piyasasının nabzını tutan Transfermarkt verilerine göre, 1 milyon Euro’nun üzerinde kadro değeri bulunan PSG, 122 milyon Euro’luk Galatasaray’a karşı, görkemli bir galibiyet almayı hedefliyor. Son lig maçının ardından konuşan takımın teknik patronu Thomas Tuchel, kadro bütünlüğünü bozmamak ve istikrarı sağlamak için düzenli olarak as oyuncularla sahaya çıkacağını net şekilde dile getirdi.

Neymar o golü istiyor!

Galatasaray adına bugünkü en önemli sıkıntılardan biri de Neymar gibi görünüyor. Brezilyalı yıldız hem sakatlığı hem de cezalar sebebiyle bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde sadece 1 maçta 44 dakika görev alabildi. Galatasaray karşısında ilk 11’de forma giymesi beklenen Brezilyalı yıldız, bu sezon Avrupa’daki ilk golünü atmayı çok istiyor. Mbappe ve Icardi de Galatasaray savunmasını bir hayli zorlayabilir.

PSG’de bu isimler yok

Ev sahibi Paris Saint Germain’de de eksikler var. Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olan Verratti’nin yanı sıra Gueye, Kimpembe ve Herrera, Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek. Cavani’nin durumu ise maç saatine doğru netlik kazanacak.

Açık ara zirvedeler

Fransa’da son 7 sezonun 6’sını şampiyon olarak tamamlayan PSG, bu sezon da açık ara liderlik koltuğunda oturuyor. Thomas Tuchel’in öğrencileri, 1 maç eksiğiyle Marsilya’nın 5 puan önünde yer alıyor. Üçüncü sıradaki Lille ise 11 puan geriden geliyor.