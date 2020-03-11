UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında PSG, Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Signal Iduna Park'ta oynanan ilk mücadele Dortmund'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. İlk maçın avantajıyla Paris'e giden Alman ekibi, alacağı skorla çeyrek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Yıldızlar topluluğu PSG ise güçlü rakibini kupanın dışına itip bir üst tura yükselmenin peşinde olacak. Daha önce bir Avrupa kupası maçında Borussia Dortmund'u mağlup edemeyen PSG, şeytanın bacağını kırmak istiyor.

Mücadele koronavirüsü sebebiyle seyircisiz oynanıyor. PSG, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kaybettiği hiçbir eleme turunda rakiplerini eleyemedi. Borussia Dortmund, ilk maçını kazandığı dört Şampiyonlar Ligi eleme turu mücadelesinde turnuvaya veda etmedi. Alman ekibinden daha fazla tur oynayarak bunu başaran tek takım Juventus oldu.

PSG - Borussia Dortmund hangi kanalda?

Parc des Princes'de oynanan mücadele TSİ 23.00'te başladı. Anthony Taylor'ın düdük çaldığı 90 dakika beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

PSG - Borussia Dortmund ilk 11'ler:

PSG: Navas, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Di Maria, Gueye, Paredes, Neymar, Cavani, Sarabia

Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Piszczek, Hummels, Zagadou, Guerreiro, Emre Can, Witsel, Sancho, Hazard, Haaland

Ev sahibi PSG'de sakatlıkları süren Mbappe, Thiago Silva, Dagba, Herrera ile kırmızı kart cezalıları Meunier ve Verratti, zorlu maçı kaçıracak isimler. Konuk ekipte ise Marco Reus ve Delaney sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek isimler.