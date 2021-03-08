PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu men cezası aldı
Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında oynanan ve 4.hakem Coltescu'nun Başakşehir yardımcı antrenörü Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmasının ardından yarıda kalan ve sonraki gün farklı hakemlerle tamamlanan mücadelenin ardından UEFA kararını verdi. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Rumen hakem Sebastian Constantin Coltescu'nun 2020-21 sezonunun sonuna kadar, yani 30 Haziran 2021 tarihine kadar hakemlik görevini yürütmesini askıya aldığını duyurdu
8 Aralık 2020 tarihinde Paris Saint-Germain ile Başakşehir FK arasında 2020-21 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının yarıda kesilmesine neden olan olaylara ilişkin UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi tarafından yapılan soruşturma ve ardından maç görevlileri aleyhine açılan davanın ardından UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, dördüncü hakem Sebastian Constantin Coltescu için sezon sonuna kadar men cezası kararını aldı
UEFA Disiplin Yönetmeliği (DR) Madde 11 (1) ve Madde 6'nın ihlali nedeniyle hakem Sebastian Constantin Coltescu'nun 2020-21 sezonunun sonuna kadar, yani 30 Haziran 2021 tarihine kadar hakemlik görevini yürütmesini askıya aldı
UEFA ayrıca Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya PSG maçında "sportmenliğe aykırı hareketten" 1 maç ceza verildiğini açıkladı
Sebastian Constantin Coltescu'nun UEFA hakemlik servislerinin belirlediği koşullarda 30 Haziran 2021'den önce bir eğitim programına katılmasına da karar verdi. UEFA bu kararını uygunsuz davranıştan dolayı alırken ırkçılık ve diğer ayrımcı davranışların ihlal etmediğini değerlendirmiştir