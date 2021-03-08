PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu men cezası aldı

8 Aralık 2020 tarihinde Paris Saint-Germain ile Başakşehir FK arasında 2020-21 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının yarıda kesilmesine neden olan olaylara ilişkin UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi tarafından yapılan soruşturma ve ardından maç görevlileri aleyhine açılan davanın ardından UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, dördüncü hakem Sebastian Constantin Coltescu için sezon sonuna kadar men cezası kararını aldı

UEFA Disiplin Yönetmeliği (DR) Madde 11 (1) ve Madde 6'nın ihlali nedeniyle hakem Sebastian Constantin Coltescu'nun 2020-21 sezonunun sonuna kadar, yani 30 Haziran 2021 tarihine kadar hakemlik görevini yürütmesini askıya aldı

UEFA ayrıca Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya PSG maçında "sportmenliğe aykırı hareketten" 1 maç ceza verildiğini açıkladı

Sebastian Constantin Coltescu'nun UEFA hakemlik servislerinin belirlediği koşullarda 30 Haziran 2021'den önce bir eğitim programına katılmasına da karar verdi. UEFA bu kararını uygunsuz davranıştan dolayı alırken ırkçılık ve diğer ayrımcı davranışların ihlal etmediğini değerlendirmiştir