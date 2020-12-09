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PSG - Başakşehir maçında ırkçılık karşıtı pankartlar yer alacak!

Şampiyonlar Ligi'nde olaylı PSG - Başakşehir maçının bu akşama ertelenmesinin ardından UEFA'dan konuyla ilgili bir dizi hamle geldi.

09 Aralık 2020, Çarşamba 18:23 Son Güncelleme:
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PSG - Başakşehir maçında ırkçılık karşıtı pankartlar yer alacak!

PSG - Başakşehir maçının 13. dakikasında 4. hakemin Pierre Webo için kullandığı ırkçı sözlerin ardından UEFA da harekete geçti. Son yıllarda Avrupa'da yükselen ırkçılığa karşı özellikle Şampiyonlar ligi maçlarında bu duruma karşı ciddi tepkiler gösteriliyordu. Bu akşamki maçta da UEFA'dan bir dizi hamle geldi.

Buna göre iki takım futbolcuları "Irkçılığa hayır" yazan tişörtler giyecekler ve Parc des Princes Stadı'nın reklam panolarında da yine ırkçılık karşıtı sözler yer alacak. Öte yandan kırmızı kartı dondurulan Webo da kulübede yerini alacak ve alkışlarla desteklenecek.


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