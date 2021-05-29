PSG, Achraf Hakimi transferini bitiriyor

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğu Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in taşıdığı Lille'e kaptıran PSG, yeni sezona çok daha iddialı girmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. PSG, Inter'in İtalya Serie A şampiyonluğunda büyük pay sahibi isimlerden Achraf Hakimi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

PSG'nin sportif direktörü Leonardo, sağ bekte Florenzi ve Dagba'dan memnun değilken oraya mutlaka bir takviye gerçekleştirmek istiyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Fransız devi, Achraf Hakimi'yi kadrosuna katmaya yakın.

Bu yaz aklaşık 100 milyon Euro'luk bir satış gerçekleştirmesi gereken Inter'in 50-60 milyon Euro arasında bir bonservis miktarı ile Hakimi'yi PSG'ye yollayacağı belirtiliyor.