PS5 ve Xbox X Series beklenenden pahalı olabilir

Hem Sony hem de Microsoft, konsollar hakkında pek çok teknik detayı bizlerle paylaştı. Özellikle donanım gücü olarak iki ürünün de üst düzey performans vaat etmesi bekleniyor.

PS5 ve Xbox X Series fiyatı ile üzebilir

Uzmanlar tarafından oluşturulan rapora göre, iki konsolun fiyatının da 450 ile 500 Dolar arasında olması bekleniyor. Ayrıca analistler, Corona virüsü sebebiyle küresel durgunluğun yeni konsolların satışında önemli bir payı olacağını da belirtti. Ancak bunun etkileri daha çok 2021 yılında görülecek.

2008 yılında, konsol piyasası küresel durgunluk karşısında güçlü bir performans sergilemeye devam etmişti. O zamanlar konsol piyasasındaki rekabet Xbox 360, PlayStation 3 ve Nintendo’nun Wii arasında geçiyordu. O dönemde rakiplerine kıyasla daha fazla fiyattan piyasaya sürülen ürün ise PS3 olmuştu.

Konsol satışlarında önemli rol oynayan etkenlerden bazıları özel oyunlar ve oyun abonelik sistemleri. Xbox’ın Game Pass aboneliği daha iyi seçenekler sunarken, PlayStation’un kendine özel oyunları daha cazip. Özellikle The Last of Us Part II gibi merakla beklenen oyunların PlayStation satışlarında etkili olması bekleniyor. (Shiftdelete)