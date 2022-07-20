PRP destekli saç ekimi için en uygun zamanlama nedir?

PRP destekli saç ekimi operasyonu için en uygun zamanlama hastanın kendisine psikolojik ve maddi açıdan uygun koşulları hazırlaması ile başlar. Aslında PRP destekli saç ekimi operasyonunun hangi mevsimde yapılması gerektiğinin teknik açıdan pek önemi yoktur. Sadece saç dökülme hızının arttığı mevsim değişikliği dönemlerinde saç yoğunluğu azalabilir. Kişi saçının doğal döngüsüne ve yapısal özelliklerine göre bu durumu değerlendirerek en uygun zamanı belirleyerek PRP destekli saç ekimi işlemi için saç ekim uzmanına başvurabilir. Bazı saç ekim cerrahları, alın ve tepe bölgesine uygulanacak PRP destekli saç ekim operasyonlarında güneşe maruz kalma ihtimalini azaltmak için saç ekim işleminde en uygun zamanlanın sonbahar olduğunu söyler.

PRP destekli saç ekimi ile kellik sorununa çözüm

Modern teknikler sayesinde saç ekimi operasyonlarının doğal bir görünüm ile başarılı bir şekilde sonuçlanıyor olması, sonuçtan memnun kalanların tavsiyesiyle PRP destekli saç ekimine talep her geçen gün daha da artmaktadır. PRP destekli saç ekimi operasyonu günümüzde herkes için uygulanabilen güvenilir bir operasyon haline gelmiştir. Kafa derisi üzerinde PRP destekli saç ekimi için yeterli saç kökü olan ve kalıcı kellik sorununa çözüm bulmak isteyen herkes PRP destekli saç ekimi operasyonundan destek alarak kellik probleminden kurtulabilir.

PRP destekli saç ekiminde vücuttan saç kökü alınabilir

Saç ekim yöntemleri artık o kadar gelişmiş durumda ki kişinin saçları tamamen dökülmüş olsa bile göğüs, bacak ve kol gibi vücudun diğer bölgelerinden alınan kıl kökleri sayesinde PRP destekli saç ekimi işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. PRP destekli saç ekimi yaptıracak kişinin sağlığının yerinde olması ve alınabilecek yeterli sayıda sağlıklı saç köküne sahip olması operasyon için yeterlidir.

Yaşın PRP destekli saç ekiminde etkisi çok önemlidir

20’li yaşlarda saç dökülmeye devam ettiği için ekim işleminden sonra da saç dökülmeye devam edebilir. 30’lu yaşlardan sonra saçın dökülme hızı yavaşlar. Bu açından yaş faktörü göz önüne alınarak PRP destekli saç ekimi işlemine başlanması tavsiye edilir. Sonuç olarak saç dökülme hızının azaldığı yaşlarda PRP destekli saç ekimi işlemi yapılması tavsiye edilir. Ancak saçların tamamen dökülmesine fırsat vermeden de PRP destekli saç ekimi işlemine de başlanmış olması gerekir.

PRP destekli saç ekimi zor bir operasyon mudur?

PRP destekli saç ekimi günümüzde cerrahlar ve hastalar tarafından en çok tercih edilen saç ekimi yöntemidir. Bunun nedeni ise PRP destekli saç ekimi diğer tekniklere kıyasla daha hızlı iyileşme sunması ve saç ekimi işleminden çok daha başarılı sonuçlar alınmasıdır. PRP destekli saç ekimi işleminden sonra ekilen bölgede yeniden bir saç dökülmesi sorunu yaşanmaz. Çünkü sağlık saç köklerinin alındığı ense kısmı testosterona karşı duyarsızdır, bu sayede bu bölgedeki saçlar kalıcıdır, başka bir sağlık sorunu nedeniyle dökülmediği sürece ömürlüktür.

PRP destekli saç ekiminde doğal görünüm önemli

PRP saç ekimi işleminde kullanılan teknik kadar saç tasarımı da çok önemlidir. Kişinin yüzüne, saçın çıkış yönüne ve yaşına en uygun saç tasarımının yapılması gerekir. Ön saç çizgisinden tepe noktasına kadar yavaş yavaş çoğalan, ön saç çizgisinin doğal saçtaki gibi tasarlanması, ekilen saçın çim adam gibi birden bire uzamaması ve kişinin yaşa uygun yoğunlukta olması gerekir. Sonradan düzeltilmesi çok zor olduğu için saç ekim işleminin çok doğru bir şekilde yapılması şarttır. Çünkü ekilen saçlar sonradan kişiyi kel görünümden çok daha fazla sıkıntıya sokabilir.