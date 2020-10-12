Protez saç görüntünüzü tamamıyla değiştiriyor

Saç dökülmesi görünümü tamamen etkileyen estetik bir sorundur. Saç dökülmesi kişilerde çeşitli psikolojik sorunlara yol açabilir ve sosyalleşme sorunları yaratabilir. Genetik, hastalık, kaza, yaşlanma, çevresel faktörler gibi çeşitli nedenlerden dolayı birçok insan zamanla saç kayıpları yaşar. Bu durum kişide özgüven kaybına ve mutsuzluğa yol açabilir. Bu durumda protez saç ameliyatsız, doğal saç gibi kullanılan yani yıkanabilen, şekillendirilebilen, denize havuza girilebilen çözüm imkanı sunar. Protez saçın kullanımı son derecede kolay ve sağlıklı bir uygulamadır. Kişinin görünümünü olumlu yönde tamamen değiştirebilir.

Protez saç, özel eğitim almış uzmanlar tarafından kişiye özel planlanarak hazırlanır. Tam kafa derisine ya da bölgesel olarak uygulanabilir. Kişinin var olan saç rengiyle ve cinsiyle uyumlu olarak üretilir ve şekillendirilebilir. Tam ölçümlendirme ile uygulandığı için kafa derisinde açık alan kalmaz. Tamamen cilt sağlığı ile uyumlu malzemelerle yerleştirildiği için alerji yapmaz, hava alma imkanı sunar. Son derecede sağlıklı, kullanışlı ve estetik bir görünüm sağlar.

Her tip saç dökülmesi için uygundur

Her tip saç dökülmesinde 12 yaşından büyük her yaştan kişi için uygun bir prosedürdür. Protez saç yaptıran kişiler, rahatlıkla, duş alabilir, havuz ya da denize girebilir, rahatlıkla sporunu yapabilir. Kullanım ömrü kişinin gösterdiği özene göre 4-5 yıl kadar olabiliyor. Kişinin kullanımı dışında, protez özellikleri de kullanım ömrünü belirleyen özellikler arasındadır. İnce telli saç protezlerinin ömrü 1 yıl, daha kalın ve sağlam düğüm yöntemi ile hazırlanan protezlerinin kullanım ömrü ise 3-4 yılı bulabilmektedir.

Protez saç uygulaması ilk olarak ölçülendirme ile başlar. Dökülen alan, saç tipi, saç rengi, yüz ve kafa şekli göz önüne alınarak tasarlanır. Protez saç uygulamasında ikinci adım ise yerleştirmedir. Protez saç uygulamasının son aşaması ise tasarımdır. Bu aşama, kişiye özel hazırlanan ve kafaya sabitlenen protez saçın bireyin yüz yapısına göre kesilerek şekillendirilmesi işlemlerini kapsar.