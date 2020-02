Yeni spor yapmaya başlayanların beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi ve takviye besinler alması başlangıçta kolay alışılan bir durum değildir. Ancak normal beslenme alışkanlıklarının yanı sıra belirlenen ölçülerde protein tozlarının da alınması gerekiyor.

Protein Tozunun Faydaları Nelerdir?

Spor yapan ya da yapmayan herkesin günlük alması gereken protein miktarı söz konusudur. Alınması gereken protein miktarı spor yapanlar için mevcut kilolarının iki katı, spor yapmayanlar için ise kiloları ölçüsünde olmalıdır. Vücuda alınan proteinler ile birlikte gelen amino asitler sayesinde vücudun birçok bölgesinde farklı amaçlar için bir takım önemli işlevlere sahiptir. Proteinlerin en önemli yararı kas yapımında önemli bir etkiye sahip olmasıdır.

Protein tozları sayesinde kas inşasının yanı sıra kaslar meydana gelen sorunların çözülmesi ve kasların kendisini yenilemesi de sağlanıyor. Yeteri kadar protein tozu alınmaması durumunda yeni kas dokusunun oluşması mümkün değildir.

Kas Onarımına Destek Olur

Yapılan araştırmalar neticesinde egzersiz öncesi ve sonrasında alınan protein tozları sayesinde vücuttaki protein sentezleme hızı üst seviyelere çıktığı görülmüştür. Spor öncesi ve sonrası alınacak protein tozları sayesinde istenilen vücut hedefine daha kolay bir şekilde ulaşma imkanı sağlıyor. Antrenmandan 45 dakika önce alınacak protein tozu sayesinde egzersizler nedeni ile bozulan kasların onarımı sağlanır. Antrenman sonrasında alınan protein tozları sayesinde de vücut içerisindeki amino asit stoklarının desteklenmesi ile kas hücrelerinin gelişimi sağlanıyor.

Kemik Gelişiminde Etkilidir

Birçok kişi gün içerisinde yeterli oranda kalsiyum almıyor. Herkes süt ürünleri tüketmek zorunda olmasa da gün içerisinde alınması gereken belli bir kalsiyum oranı gereklidir. Protein tozları kasların gelişimine destek olmasının yanı sıra kalsiyum eksikliğini gidererek kemiklerin gelişimine de büyük destek sağlıyor.

Vejeteryanlar İçin Protein Desteği Sağlar

Et ürünleri tüketmeyenlerin günlük protein ihtiyaçlarını karşılamaları et ürünleri tüketenlere göre daha zordur. Sadece bitki ve bakliyatlardan alınan proteinler vücudun günlük ihtiyacı olan proteinleri karşılamıyor. Bu nedenle protein tozları vejeteryanlar için günlük alınması gereken protein miktarını almalarını sağlaması açısından önemlidir. Özellikle vejeteryanlar için özel üretilen protein tozları et tüketmeyen kişiler için önemli bir ürün olarak dikkat çekiyor.

Öğünlerin Planlamasında Yardımcı Olur

Egzersiz ve spor ile ilgilenen kişilerin günlük hangi ölçüde beslenmeleri gerektiğini belirlemeleri oldukça zahmetli bir iştir. Her gün nasıl bir beslenme planı yapacağı konusunda yeterli zamanı olamayan birçok kişi hazır yiyeceklere rağbet gösteriyor. Evde pişirilen yemekler zaman ve emek gerektiren bir durum olduğu için özellikle hayatın olağan yaşantısında buna zaman ayırabilecek kişi sayısı da oldukça azalmış durumda

Böyle bir sorunun üstesinden gelmenin de bir yöntemi mevcuttur. Bu yöntem pratik bir şekilde hazırlanan protein tozu, 1 tane muz ve bir bardak süt karışımı sayesinde günlük alınması gereken protein zahmetsiz bir şekilde alınabiliyor. Bu karışım eğer ki hemen tüketilmeyecekse buzdolabında bekletilmesinde herhangi bir sakınca söz konusu değildir.

Protein Tozu Kullanımı Kilo Aldırır mı?

Belli bir kilo eşiği altında olan kişilerin yardımına yine protein tozları koşuyor. Protein tozları sayesinde belli bir kilo hedefi olan kişiler istedikleri kilo seviyesine çıkabiliyorlar. Protein tozları içerisinde yer alan etken maddeler sayesinde kilo alımı normal beslenmeye göre çok daha kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Ancak kilo almak için protein tozu kullanmak isteyen kişilerin gün içerisinde ne kadar doz kullanacakları konusunda bilgi sahibi olmaları gerekiyor.