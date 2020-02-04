Protein Tozu Spordan Önce mi Sonra mı İçilmeli?

Protein tozunun ne zaman alınması sorusuna, bazı kişiler spordan hemen önce için demektedir. Bazıları ise, spordan hemen sonra yanıtını verir. Diğer bir grup insan ise; günde alınması gereken proteini dörde bölerek, her 3-4 saatte bir kere içilmesini söyler. Kafanızın bu konuda karışmış olması, gayet normaldir.

Protein Tozu Nasıl Kullanılır?

Protein tozu, sağlıklı beslenmeye önemli bir takviyedir. Normal öğünün yerine geçmez. Bu bakış açısıyla, spor yaptığınız günlerde; yapmadığınız günlere nazaran, daha çok protein almanız gerekmektedir.

Her çeşit protein tozu, genellikle farklı bir hızla sindirilir. Bu yüzden protein tozları, çeşidine göre ayrılır. Tüketilmesi gereken zaman da, dolayısıyla kendi içerisinde farklıdır. Nitekim, tüm protein tozları için sözü edilen zaman kargaşası da; bundan ibarettir.

En sık kullanılmakta olan protein tozu çeşidi, Whey Protein'dir. Bu ürün, kana en hızlı karışmakta olan protein tozu çeşididir. Whey Protein kullanıyorsanız, kullanım için en önemli günde iki zaman dilimi sırasıyla; şu başlıklar altında toplanabilir.

1) Antrenmandan Hemen Sonra Kullanım

Protein tozunun antrenmanlardan hemen sonra içilebilir. Bunun nedeni, spordan hemen sonraki 30-60 dakikalık aralıklardan faydalanmaktır. Spordan hemen sonra, vücut; katabolizma evresinde, yani yıkım durumundadır. Kaslarınız yorgun olup, acil onarılmaya ihtiyaç duyar.

Whey Protein, hızlı sindirimi ile hemen kullanışlı bir hâle gelir. Böylece antrenmanda yorduğunuz ve parçaladığınız kaslarınızın onarılması ile daha büyüğünün inşa edilebilmesi için hemen göreve koyulmaktadır.

2) Sabah Kalkar Kalkmaz Kullanım

Vücudunuz, geceden sabaha kadar oruç tutmuş gibidir. Yaklaşık olarak 10 saat boyunca, vücudunuza ihtiyacı olabilecek hiçbir besini verememişsinizdir. Basit karbonhidratlar ve Whey Protein, bu noktada vücudunuza hemen yardıma gelir. Böylece, vücut işleyişinizi de; tekrar doğru yola sokar. Aynı zamanda, pozitif nitrojen dengesine getirebilir. Kısacası, protein dengesi sağlanır ve vücudunuz, kaslarınızı ve dokularınızı beslemeye devam edebilir.

Antrenmandan Hemen Önce Protein Tozu İçmek Yanlış mı?

Antrenmandan hemen önce protein tozu içmek, çok yanlış bir davranıştır. Ayrıca o günü yemiş gibi olursunuz ve rahatça spor yapamazsınız. Antrenmandan önce içilecekse de; en az 1,5 saat öncesinde içmek daha doğru olur. Aksi takdirde, antrenmandan önce; kesinlikle protein tozu kullanılmamalıdır.

Protein tozu kullanımında asıl amaç, spor esnasında kasların; gerekli amino asitlere ve de besinlere ulaşabiliyor olmasıdır. Ayrıca, bunu; protein tozu alarak değil de, spordan 1,5 - 2 saat önce; bol karbonhidratlı, bol proteinli yemek yiyerek de yapabilirsiniz.

Beslenme rutininiz iyi değilse ya da çok ağır antrenman dönemlerinden geçiyorsanız; spordan 1,5 saat öncesine kadar protein tozu içebilirsiniz. Fakat bu bahsettiğimiz en önemli iki zaman (spordan sonra ve sabah kalkar kalkmaz) ayrı öneme sahiptir. Ayrıca alınacak protein tozu, bu zaman dilimlerinin yerine geçemez.

Diğer Bazı Proteinlerin İçilme Zamanları

Kazein, en yavaş sindirilebilen proteindir. Bu yüzden, vücudunuzu uzun süre besleyebilmesi açısından; bu protein, genellikle gece yatmadan önce kullanılır.

Kompleks proteinler, yani karışım proteinler, aynı Whey Protein’lere benzer şekilde kullanılırlar. Kompleks proteinler, içeriğinde; yumurta proteini, buğday proteini, vb. proteinleri de bulundurabilir. Ayrıca, fiyat olarak da makul haldedir. Genel olarak protein eksiğini tamamlamak için; oldukça idealdir. Bu nedenle, günün herhangi bir zamanında kullanılabilir.



