Protein Diyeti Ne Kadar Sürer?

Herhangi bir süre sınırlaması bulunmuyor. Kişiler ideal kilo seviyelerine inene kadar bu özek diyeti tatbik edebilir. Çok kısa bir süre içerisinde kas liflerine zarar vermeden, sadece yağ yaktıran protein diyeti kısa ve uzun süreli olarak uygulanabiliyor.

Protein Diyetinin Zararları Var mı?

Diyetin kurallarına ve sunulan önerilere dikkat edildiği takdirde hiçbir zararı ve yan etkisi bulunmamaktadır. Ancak her rejimde olduğu gibi bu diyette aşırıya kaçılmamalıdır. Tercihen sportif faaliyet ve egzersizler ile desteklendiğinde çok daha başarılı ve kalıcı sonuçlar elde etmek mümkündür.

Herkes Protein Diyeti Yapabilir mi?

Protein diyeti sadece yetişkinler içindir. On sekiz yaşından küçük olan bireylere tavsiye edilmemektedir. Bununla birlikte düzenli ilaç kullananlar, kalp hastaları ve diyabet hastaları için uygun değildir. Belli başlı ilaçları kullanmak zorunda olanlar doktorlarına ya da beslenme uzmanlarına danışarak bu diyete başlayabilir.

Protein Diyeti Listesi

Standart öğünlere dayanan protein diyeti listesi aynı zamanda belli başlı farklılıklara da izin veriyor. Örneğin kimileri öğün aralarında şekersiz kahve içebilir iken, kimileri tercihe bağlı olarak limonata ya da bitki çayları tüketebilir. Bu tarz farklılıklar diyeti sekteye uğratmaz ve kilo verme hızını düşürmez. Örnek listeler incelenerek biri seçilebilir.

1- Kahvaltı: Kahvaltı protein diyetlerinin en önemli öğünü oluşturuyor. Bu diyetten mümkün olduğunca randıman almak isteyen herkes kahvaltı öğününü kesinlikle atlamamalıdır. Yumurtalar, çok pişmiş değil rafadan tercih edildiği takdirde çok daha fazla oranda vitamin ve protein içeriyor. Tein maddesi yüksek olan çay yerine süt ya da taze sıkılmış meyve suları tercih edilebilir.

Bunun dışında kahvaltıda reçel yerine bal, buğday ekmeği yerine kepek ekmeği tercih edilmelidir. 10 adete kadar siyah ya da yeşil zeytin de tüketilebilir.

2- Öğle Menüsü: Öğle aralarındaki menülerde kuru yemiş ve meyve tercih edilebilir. Özellikle narenciye (portakal, greyfurt, mandalina) tam bir vitamin deposudur. Bununla birlikte yarım yağlı ya da tamamen yağsız yoğurtlar tokluk hissi verdiği için bir kase kadar tüketilebilir.

3- Akşam yemeği: Haftada beş gün et yenmesine olanak tanıyan protein diyetinde hem kırmızı hem de beyaz etler tercihe bağlı olarak yenebilir. Kırmızı etin pahalı olması nedeniyle tavuk ve balık yemeklerine öncelik tanınabilir. Kızartma zararlı bir pişirme yöntemi olduğu için tavuklar ızgara ya da haşlama olarak hazırlanabilir. Balıklarda ise kızartma ve buğulama seçenekleri damak tadına göre değerlendirilebiliyor.





Protein Diyetinde Yasak Olan Besinler

1- Çikolata ve şerbetli tatlılar yasak: Çikolata ve benzeri tatlılar protein diyeti ile zayıflama listelerinde yasaktır.. Bu gıdalar çok fazla karbonhidrat içermektedir. Aynı zamanda fazla tüketildikleri takdirde protein ve vitaminlerin besin değerini de düşürüyor. Onun yerine bitter ya da hurma meyveleri sağlıklı bir şekilde yenebilir.

2- Kuru baklagiller: Başka diyetlerde sıklıkla önerilen kuru fasulye, mercimek ve nohut gibi yiyecekler bu özel diyette yasaktır. Bununla birlikte nişastalı sebzeler ise haftada sadece bir gün olmak şartıyla yenebilir.

3- Alkol: Alkol son derece yüksek oranda şeker içeren zararlı bir içecek türüdür. Diyet süresi boyunca tüketilmemesine özen gösterilmelidir.