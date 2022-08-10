PROTALITY Season 5 Şampiyonu BBL Esports oldu!

PUBG Continental Series 7 yolunda bir şampiyon arayan Protality Season 5 PUBG: BATTLEGROUNDS turnuvasının Final Aşaması sonuçlandı. BBL Esports, 20 maçta 230 puanlık olağanüstü bir performansla Season 5 şampiyonası tacını aldı. BBL Esports seride arka arkaya şampiyonluk kazanan ilk takım ünvanına da sahip takım oldu. Protality Season 5'yi ikinci bitiren Team HOWL ise, BBL Esports’un PCS7 Playoffs - Group Stage'de partner takım olarak bir slota sahip olmasıyla, Protality'nin Wildcard bileti ile doğrudan PCS7 Playoffs - Grup Aşamasına katılmaya hak kazandı.

Protality, Tivibuspor ortaklığıyla ilk kez Ulusal Televizyonda yayınlandı. Protality izleyicileri bu sezon, dört PUBG espor ismini de Özel Konuk olarak izleyebildiler; Nikolai "Odesskin" Lutsenko, Matti "CastByCopter" Korvenmaa, Patrick "InviSan" Schadewitz ve Jarco "DiamondJ_CS" Vervaeke etkinliğe kendi bakış açılarından yorumları ile katkı sağladı.

2019 yılından bu yana yapılan her etkinlikte eSports360 ve WeSportsMedia'nın Oyun ve Espor projelerinde yeni bir zirve olmak için adayan Protality, Season 5 ile Türkiye'nin en iyi performans gösteren takımlardan birisini de belirlemiş oldu.

90.000TL ödül havuzunu ilk 8 takıma paylaştıran etkinlikte ödül havuzu şu şekilde dağıldı:

PROTALITY Season 5 Final Aşaması Ödül Kazanan İlk 8

● BBL Esports - 39.000 TL

● HOWL - 21.000 TL

● Digital Athletics - 10.500 TL

● FUT Esports - 7.500 TL

● STARDUST - 4.500 TL

● PCIFIC Esports - 3.000 TL

● 010 Esports - 2.250 TL

● Karagümrük Espor - 2.250 TL

Protality Season 5’in tüm aşamaları, Arda “Tropik” Bayram, Buğrahan “Wreckage” Şevke, Mustafa “Fanius” Gültekin, Timur “Timurlengx” Günay ve Utku “utimikk” Taşyürek ile PUBG TR Twitch, Tivibuspor YouTube ve Canlı Televizyonda canlı olarak yayınlandı.