Prosinecki ve ekibi tesiste kalıyor

Hes Kablo Kayserispor’un Hırvat Teknik Direktörü Robert Prosinecki ve ekibi tesislerde kalıyor.

02 Nisan 2020, Perşembe 13:29 Son Güncelleme:
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Prosinecki ve ekibi tesiste kalıyor

Süper Lig Cemil Usta Sezonunda mücadele eden Hes Kablo Kayserispor’da corona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen maçların ardından bekleyiş devam ediyor.

2 haftadır oynanmayan maçların yanı sıra hem futbolcular hem de teknik heyet çalışmalarına devam ediyorlar. Futbolcular aileleri ile birlikte evlerinde antrenman yaparken, teknik heyet ise kulüp tesislerinde çalışıyor.

Teknik Direktör Robert Prosinecki ve ekibi, bir yandan kalan maçlar için analizlerini yaparken bir yandan da salonda antrenman yapıyorlar.

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