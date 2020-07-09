Prosinecki: Havlu atmadık, atmayacağız

Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanda Çaykur Rizespor’a son anlarda yediği iki golle 3-2 kaybetti. Maç sonunda Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Robert Prosinecki, futbolun zor bir oyun olduğunu ve beklenmedik olayların yaşanabileceğini belirtti. Sahada yaşananların zor olduğuna değinen Prosinecki, "Önce maçı kazandığınızı düşünüyorsunuz. İki faulden hatalardan iki gol yedik. Maçı 3-2 kaybettik. Futbolda bunlar oluyor ama ben oyuncularımın performansını tebrik ediyorum. Deplasmanda iyi futbol oynadık, savaştık, mücadele ettik. Anlık futbolun doğasında olan şeylerle maçı kaybettik. Bunu unutmalı Gaziantep maçına odaklanmalıyız. Çok kısa bir zaman." dedi.

İlk yarı ligin dibinde olduklarını aktaran Prosinecki, "Herkes düştü gözüyle bakıyordu. Bugün burada konuştuğumuz şeyler farklı. Bunun finalini iyi getirmeli ve sonlandırmalıyız. Havlu atmadık, atmayacağız. Kalan son üç maçta elimizden geleni yapıp ligde kalacağız." şeklinde konuştu.