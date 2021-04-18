Probiyotikler ruh halimizi nasıl etkiler?

Bağırsak -beyin ekseni bağırsaklarımızı ve beynimizi birbirine bağlayan iletişim ağı için kullanılan bir terimdir. Bu iletişim ağında Vagus siniri, bağırsağınızı ve beyninizi birbirine bağlayan en büyük sinirlerden biridir. Her iki yönde de sinyaller gönderir.

- İnsanlarda yapılan bir çalışmada, İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS) veya Crohn hastalığı olan kişilerin vagus siniri fonksiyonunun azaldığı gözlemlenmiştir. Yani yani sağlıklı bir bağırsak düzeni ruh halimizi direk olarak etkiler. Çoğunlukla stres yüzünden bağırsak hareketlerinin bozulduğu düşünülse de tam tersi yani bozulmuş bağırsak düzeni yüzünden de depresyon vb. durumlarla karşı karşıya kalabiliriz.

Bağırsağımız ve beynimiz ayrıca nörotransmiterler adı verilen kimyasallarla da bağlantılıdır. Beyinde üretilen nörotransmiterler duyguları kontrol eder. Örneğin, serotonin mutluluk duygularına katkıda bulunur ve ayrıca biyolojik saatinizi kontrol etmeye yardımcı olur. Bu nörotransmiterlerin çoğu bağırsak hücreleriniz ve orada yaşayan trilyonlarca bakteri tarafından da üretilir. Bağırsakta büyük oranda serotonin üretilir Bağırsak mikroplarınız ayrıca gama-aminobütirik asit (GABA) adı verilen korku ve kaygı duygularını kontrol etmeye yardımcı olan bir nörotransmiter üretir.

- Farelerde yapılan araştırmalar, bazı probiyotiklerin GABA üretimini artırabileceğini ve anksiyete ve depresyon benzeri davranışları azaltabileceğini göstermiştir.

Bu araştırmalardan bazıları, bazı özel bakteri türlerinin ruh hali üzerinde daha olumlu etkiye sahip olduğunu göstermiştir.