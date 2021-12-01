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Pro-Am Golf Turnuvası'nda 256 golfçü mücadele ediyor

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası'nda, 64'ü profesyonel 256 golfçü mücadele ediyor.

01 Aralık 2021, Çarşamba 18:15 Son Güncelleme:
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Pro-Am Golf Turnuvası'nda 256 golfçü mücadele ediyor

Bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı. Belek'te Regnum Carya ve National Golf Kulübü'nün sahalarında oynanan turnuvada, 64'ü profesyonel 256 golfçü mücadele ediyor.

Dünyanın birçok yerinden gelen golfçüler 4 gün sürecek turnuvada, 1 profesyonel, 3 amatörden oluşan takımlar halinde toplam 72 delikte yarışacak. Turnuvada Türkiye'den profesyonel golfçüler Erol Şimşek, Ali Altuntaş, Koray Varlı, Mehmet Ceylan, Fahrettin Kök, Savaş Karakaş, Özdal Aydın, Sezgin Ceylan, Bülent Altıntaş mücadele edecek.

Turnuvada Mircea Stoica, Max Kramer, İgor Oleksyn, Anton Samsanov gibi tanınan golfçüler de yer alıyor. Turnuva cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

DHA

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