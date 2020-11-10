İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Brezilyalı stoperi Thiago Silva, korkunç baş ağrılarının krizini yaşıyor. Premier Lig'in fiziksel anlamda zorlayıcı temposu, Thiago Silva'ya yoğun baş ağrılarıyla etki eder durumda.

Thiago Silva, özellikle oyunun yüksek temposu ve bitmek bilmeyen hava topu mücadeleleri nedeniyle maçlardan sonra yoğun baş ağrıları çektiğini belirtti. Brezilyalı yıldız, aynı zamanda fikstür planlaması ve çok sık maç oynuyor olmalarından da yakındı.