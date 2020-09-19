Premier Lig’e Portekiz forması!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’un yeni forması dünün en çok konuşulan konularından biri oldu. Kadrosunda Rui Patricio, Roderick Miranda, Ruben Vingare, Ruben Neves, Joao Moutinho, Vitinha, Diogo Jota, Daniel Podence, Pedro Neto ve Fabio Silva gibi 10 Portekizli oyuncuyu bulunduran Wolves, formasını da adeta takımda bulunan oyuncuların uyruklarına göre yaptı. Wolves’in yeni formasının Portekizli Milli Takımı ile aşırı benzerlik göstermesi dikkat çekti.