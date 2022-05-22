İngiliz devi Manchester City'de forma giyen Kevin De Bruyne, başarılı performansları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu sezon takımının başarısında büyük pay sahibi olan Belçikalı yıldız Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan duyuruda kulüp kaptanları ve futbol uzmanlarının da dahil olduğu halk oylaması sonucu Kevin De Bruyne'nin 2021/22 sezonunun oyuncusu seçildiği duyuruldu.

Kariyerinde 2. kez bu ödülü kazanan yıldız futbolcu, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo ve Nemanja Vidic'in ardından 2 kez kazanma başarısı gösteren 4. oyuncu oldu.

Bu sezon Premier Lig'de kariyerinin en golcü sezonunu da geçiren Kevin De Bruyne, 29 maçta, 15 gol ve 7 asistlik performansa imza attı.

Yıldızları geride bıraktı

Yılın futbolcusu seçilen Kevin De Bruyne, ödüle aday gösterilen diğer yıldızlar Trent Alexander-Arnold, Jarrod Bowen, Joao Cancelo, Bukayo Saka, Mohamed Salah, Son Heung-min ve James Ward-Prowse'u geride bıraktımayı başardı.

"Gurur duyduğum bir başarı"

Ödülü kazanmasının ardından Belçikalı yıldız şu açıklamaları yaptı:

"Bu ödülü ikinci kez kazanmak gerçekten gurur duyduğum bir başarı. Premier Lig'de çok fazla kalite var ve kulüpleri için inanılmaz sezonlar geçirmiş diğer birçok harika oyuncuyla aday gösterilmek bir zevk. Bu sezonki performansımın iyi olduğunu düşünüyorum ve sezon boyunca gol ve asistlerle katkıda bulunabildiğim için mutluyum. Tüm ekibe, antrenörlere ve özellikle takım arkadaşlarıma teşekkür ederim çünkü onlarsız bu mümkün olmazdı."



