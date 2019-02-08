Jose Mourinho'nun görevine geçtiğimiz Aralık ayında son veren Manchester United, takımı efsanevi futbolcularından Ole Gunnar Solskjaer'a emanet etmişti.

Norveçli teknik adamla müthiş bir hava yakalayan Kırmızı Şeytanlar, Solskjaer'ın yönetiminde çıktıkları 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak hiç yenilmemişti.

45 yaşındaki teknik adamın gösterdiği bu üstün performans kendisine İngiltere Premier Ligi'nde geride kalan Ocak ayının en iyi menajeri ödülünü getirdi.

Solskjaer, aldığı ödülün ardından yaptığı açıklamada "Futbolcular iyi değilse iyi menajer olamazsınız ve onlar, şu ana kadar fantastik oynadılar." sözlerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler