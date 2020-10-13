Premier Lig’de işler karıştı

Liverpool ve Manchester United, Premier Lig'in yönetiminde radikal değişiklikleri beraberinde getirecek önerinin lokomotifi oldu. İngiliz medyasına, ‘Büyük Resim Projesi’ olarak gelen bu öneride Premier Lig kulüpleri, alt lig takımlarına salgın dönemindeki kayıplarını gidermek için 250 milyon Pound verecek. Kulüpler, daha fazla söz sahibi olacak. Takım sayısı, 20’den 18’e inecek, Lig Kupası ile Community Shield kaldırılacak. Ayrıca ligde son iki takımın küme düşmesi,16.ekibin Play-Out oynaması da isteniyor!