Premier Lig'in 29. haftasında Londra derbisinde Tottenham ile Arsenal, Merseyside derbisinde ise Everton ile Liverpool karşı karşıya gelecek.

Premier Lig'in 29. haftasında iki tane derbi heyecanı yaşanacak. Londra derbisi ve Merseyside derbisinde takımlarlar kozlarını paylaşacak. İlk olarak Londro derbisinde Tottenham ile Arsenal yarın saat 15.30'da Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Tottenham 60 puanla ligde üçüncü sırada bulunuyor. Unai Emery'nin öğrencileri ise 56 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmadan Arsenal 4-2 galip ayrılmıştı.

Merseyside derbisi pazar günü

Haftanın diğer derbisinde ise Everton ile Liverpool mücadele edecek. İki takım arasındaki Merseyside derbisi ise 3 Mart Pazar günü TSİ 19.15'te Goodison Park’ta oynanacak. Ligde geride kalan 28 haftada Jurgen Klopp'un öğrencileri 69 puanla zirvede bulunuyor. Milli futbolcu Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton ise 36 puanla dokuzuncu sırada. Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Liverpool 1-0 kazanmıştı.

İHA