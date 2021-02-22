Premier Lig oyuncularına 10 gün karantina zorunluluğu

Birleşik Krallık'ta hükümetin yeni corona virüs önlemleri futbol takımlarının işlerini oldukça zorlaştıracak. Çünkü belirlenen yeni kısıtlamalar ile futbol takımlarının karantina muafiyeti durumu da tamamen ortadan kalkıyor.

Yeni kısıtlamalara göre yurt dışına çıkan Premier Lig oyuncuları ve antrenörlerin dönüşte 10 günlük karantina sürecine girmeleri gerekiyor. Bu da UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçı olan kulüplerin işlerini zorlaştırmakta.

Yeni kurallar çerçevesinde oyuncuların sadece antrenman ve maçlar için evden çıkabilecekleri aktarılırken bir oyuncunun veya antrenörün 5 gün sonunda negatif çıkacak Covid-19 testinin 10 günlük süreyi yarıya indirebileceği belirtiliyor.



