İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan sezon başında İtalya ekibi Roma'ya kiralanan Chris Smalling gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettiriyor.

La Gazzetto dello Sport'un haberine göre 30 yaşındakşi savunmacı için transfer döneminde tam bir savaş yaşanacak. İlk başta formasını şu an giymekte olduğu Roma, Manchester United ile masaya oturuyor ve oyununcun bonservisi konusunda anlaşmaya çalışıyor.

İngiliz ekibinin istediği rakam ise 25 milyon Pound olunca Roma, masadan kalkıyor.

Bu gelişmeler ışığında Premier Lig ekipleri devreye giriyor. Arsenal, Tottenham ve Everton'ın Smalling'i transfer etmek için radarına aldığı gelen bilgiler arasında.

İngiliz stoper bu sezon Roma ile 21 Serie A maçına çıktı ve 2 gol 1 asistlik katkı yaptı.