HWT, 2025 yılına kadar dünya çapında 30 milyar dolar değerinde olması beklenen ve hızla büyüyen saç ekim endüstrisinde on yılı aşkın deneyime sahip, Türkiye'de sektörün en köklü kliniklerinden biri olarak hizmet veriyor. HWT, saç ekim sektöründeki en son teknolojileri kullanarak Avrupa'nın her yerinden müşterilerini İstanbul’daki kendi hastanesinde ağırlıyor.

Bu ortaklık sayesinde HWT, Avrupa genelinde marka bilinirliğini Etihad Stadyumu ve Manchester City'nin dijital platformlarında yapacağı iletişimlerle güçlendirecek. HWT ayrıca müşterilerine "değeri para ile ölçülemeyen" deneyimler ve ödüller sunacak.

City Football Group Pazarlama EMEA Direktörü Tom Boyle, bu anlaşmayla ilgili: “HWT Clinic, tıpkı Manchester City gibi müşterilerine mümkün olan en iyi deneyim ve teknolojiyi sunmaktadır. Önümüzdeki dönemde HWT ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

HWT Clinic kurucu ortakları Demir Akıllıoğlu ve Yunus Yıldız ise; “Manchester City kulübu ile çıktığımız bu yolculuk için çok heyecanlıyız. Hedef kitlemiz için yaptığımız araştırmalar sonucunda spor ile ne kadar etkileşim içinde olduklarını farkettiğimiz andan itibaren bu alanda kendimize güçlü bir partner arayışımız vardı. Özellikle hedef pazarlarımızdan İngiltere'de marka algımızı güçlü konumlandırmak için Premier Lig’in en önemli takımları arasında yer alan Manchester City ile partnerlik anlaşmamızı imzaladık. Hem Manchester City taraftarlarına hem de tüm spor severlere markamızı güçlü bir partner ile ulaştırmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu serüven ile her sene üstüne koyarak geliştirdiğimiz hizmetlerimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz.”



