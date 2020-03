Premier Lig, Bundesliga ve NBA şifresiz mi?

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında birçok lig ve spor organizasyonu ya iptal oldu ya da ertelendi. Evde kaldığımız bu günlerde, Türk spor izleyicisini sporun her dalından içeriklerle buluşturan S Sport ve S Sport2, Premier Leauge, NBA, Bundesliga, UFC, Boks başta olmak üzere birçok spor içeriğine ait klasikleşen karşılaşmaları ekranlara getiriyor.

2019-2020 sezonunda liglere damga vuran en iyi goller, en iyi asistler, tarihe geçmiş unutulmaz maçların tekrarları, uluslararası spor camiasında birbirinden farklı olayların konu alındığı belgeseller, bu dönemde S Sport ve S Sport2 ekranlarında olacak.

S Sport’un heyecanla takip edilecek içerikleri arasında; 2018 yılında Almanya Bundesliga liginde oynanan Wolfsburg’un Bayern karşısındaki 5-1’lik mücadelesi, 2017-2018 yılında İngiltere Premier Leauge’de Liverpool’un Manchester United’ı 4-3 mağlup ettiği karşılaşma da bulunuyor. Bunun yanı sıra NBA’de 2013 yılında oynanan Miami- San Antonia’nın 6.maçı, 2018 yılında boks severlerin hafızalarına kazanan UFC Khabib vs. McGregor dövüşü ve 2019-2020 sezonunda nefes kesen Formula 1 Azerbaycan yarışı başta olmak üzere birçok içerik yer alıyor.

Spor dünyasının merak edilen isimleri S Sport belgesel kuşağında

Spor dünyasında ilham veren hikayeler arasında yerini alan Amerikan tarihinin ırkçılığı konu aldığı en kapsamlı belgesel olarak tanımlanan O.J. Simpson: Made In America, eski FIFA başkanı Sepp Blatter hikayesi olan Sepp Blatter:The Rise and Fall, efsane Hollandalı forvet Ruud Van Nistelrooy, Dünya boks tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ismi Muhammed Ali, NBA liginde en çılgın basketçi unvanına sahip Dennis Rodman (For Better or Worse), Brezilya futbolunun yetiştirdiği yıldız isimlerden biri olan Juninho Pernambucano, boks denince akla gelen ilk isimlerden olan Mike Tyson, Chelsea kariyeriyle dünya futboluna damga vuran Gianfranco Zola’nın muhteşem hikayesi, NBA'e damga vurmuş, basketbol efsanesi Michael Jordan ve İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Thierry Henry belgeseli ve daha fazlası da S Sport ve S Sport2’de sporseverleri bekliyor.

S Sport ve S Sport2 dünyasının heyecan verici zengin içeriklerini https://ssport.tv/yayin-akisi ‘ndan takip edebilirsiniz.

S Sport ve S Sport2, Kablo TV 240 ve 241 no'lu kanalda, Digiturk 85 no'lu kanalda, D-Smart 78, TV+ 77 no'lu kanalda, Vodafone TV’de ise S Sport 11 no’lu kanaldan, S Sport2 12 no’lu kanaldan sporseverlerle buluşuyor.