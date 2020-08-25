Potada fikstür belli oldu

Galatasaray - Anadolu Efes, Fenerbahçe - Ormanspor, Bursaspor - Beşiktaş, Afyon - Gaziantep, Büyükçekmece - Petkimspor, Bahçeşehir - TOFAŞ, Türk Telekom - Darüşşafaka. İlk haftayı Pınar Karşıyaka bay geçecek

"Temennimiz seyircili"

Yeni sezonun 26 Eylül'de başlayacağı ING Basketbol Süper Ligi ile ilgili konuşan TBF yöneticisi Ömer Onan, "Boş tribünlerde oynamak kimseye zevk vermiyor. Bununla alakalı Sağlık ve Spor Bakanlıklarımızla görüşüyoruz. Temennimiz en azından yüzde 50 seyirci kapasitesiyle başlamak. Kulüplerimiz de biletlerini, kombinelerini satabilsin. Bu da kulüpler için bir gelir kalemi" dedi.



