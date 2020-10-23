Potada Bursa derbisi

Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftası Bursa derbisine sahne olacak. Ligde 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5'inci sırada yer alan TOFAŞ, kendisi gibi 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 8'inci sırada bulunan Frutti Extra Bursaspor ile kozlarını paylaşacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda Bursaspor'un ev sahipliğinde yarın saat 13.00'te oynanacak karşılaşma, pandemi önlemleri gereği seyircisiz oynanacak.

Ligde oynadığı son maçta sahasında Pınar Karşıyaka'ya 88-78 kaybeden TOFAŞ'ın hafta içinde Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile Bursa'da oynaması gereken FIBA Şampiyonlar Ligi karşılaşması rakip takımda yaşanan Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti. Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda Aliağa Petkim'e 108-80 mağlup olan Frutti Extra Bursaspor ise hafta arasında sahasında oynadığı 7Days EuroCup maçında Herbalife Gran Canaria'ya 94-76 kaybetmişti.

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)