Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille, Portekiz ekibi Porto ile kozlarını paylaştı.

İlk yarısının golsüz eşitlikle bittiği mücadelede 2-0'lık sonuçla kazanan takım, 54. dakikada Bruno Costa ve 78. dakika Fernando'nun attığı gollerle Porto oldu. Milli yıldızlarımızdan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, maça ilk 11'de başlarken Yusuf Yazıcı devre arasında oyuna girdi.