Portland uzatmada kazandı

Portland Trail Blazers ile Doğu’da play-off mücadelesi veren Brooklyn Nets arasındaki karşılaşmanın sonucu 2 uzatmada belli oldu.

26 Mart 2019, Salı 10:25
- A +
Portland uzatmada kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı’nda play-off’ları garantileyen Portland Trail Blazers ile Doğu’da play-off mücadelesi veren Brooklyn Nets arasındaki karşılaşmanın sonucu 2 uzatmada belli oldu.

Ev sahibi Trail Blazers, sahadan 148-144 galip ayrıldı.

Trail Blazers’ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard 31 sayı, 12 asist, 6 ribauntla oynadı.

Maçta Trail Blazers’tan Jusuf Nurkic’in sol bacağı kırıldı.

Nets’te D’Angelo Russell 39 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Spencer Dinwiddie ise 22 sayı üretti.

- Sonuçlar

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 119-98

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 115-103

Utah Jazz-Phoenix Suns: 125-92

Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets: 148-144 (uzatmada)

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.