Portland uzatmada kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı’nda play-off’ları garantileyen Portland Trail Blazers ile Doğu’da play-off mücadelesi veren Brooklyn Nets arasındaki karşılaşmanın sonucu 2 uzatmada belli oldu.
Ev sahibi Trail Blazers, sahadan 148-144 galip ayrıldı.
Trail Blazers’ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard 31 sayı, 12 asist, 6 ribauntla oynadı.
Maçta Trail Blazers’tan Jusuf Nurkic’in sol bacağı kırıldı.
Nets’te D’Angelo Russell 39 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Spencer Dinwiddie ise 22 sayı üretti.
- Sonuçlar
Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 119-98
Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 115-103
Utah Jazz-Phoenix Suns: 125-92
Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets: 148-144 (uzatmada)
AA