2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 8. haftasında Portekiz ile Sırbistan, liderlik koltuğu için kozlarını paylaştı. Estadio da Luz'da oynanan ve İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yönettiği dev maçta kazanan konuk ekip oldu.

Henüz 2'de Renato Sanches ile öne geçen Portekiz, üstünlüğünü koruyamadı. 33'te Dusan Tadic ile eşitliği yakalayan Sırbistan, 90'da tarih yazdı.

Maçın son anlarında sahneye çıkan Aleksandar Mitrovic, skoru belirledi ve 90 dakika Sırbistan'ın 2-1 lehine sona erdi.

Bu sonucun ardından 20 puana yükselen Dragan Stojkovic'in öğrencileri, namağlup Dünya Kupası biletini kaptı. Cristiano Ronaldo önderliğindeki Portekiz ise 17 puanla 2. sırada yer alarak Play-Off'lara kaldı.

A Grubu'ndaki diğer maçta İrlanda Cumhuriyeti, deplasmanda Lüksemburg'u 3-0'la geçti.







