Portekiz'e Sırbistan darbesi! Sırplar namağlup Dünya Kupası'nda!
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Portekiz ile Sırbistan, liderlik maçında kozlarını paylaştı. 2'de Renato Sanches'in golüne engel olamayan Sırbistan, 33'te Dusan Tadic'le eşitliği yakaladı, 90'da Aleksandar Mitrovic'in golüyle sonuca gitti. Dev rakibini deplasmanda 2-1 avlayan Sırbistan, namağlup Dünya Kupası biletini kaptı. Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ise 2. sırada kalarak Play-Off'lara kaldı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 8. haftasında Portekiz ile Sırbistan, liderlik koltuğu için kozlarını paylaştı. Estadio da Luz'da oynanan ve İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yönettiği dev maçta kazanan konuk ekip oldu.
Henüz 2'de Renato Sanches ile öne geçen Portekiz, üstünlüğünü koruyamadı. 33'te Dusan Tadic ile eşitliği yakalayan Sırbistan, 90'da tarih yazdı.
Maçın son anlarında sahneye çıkan Aleksandar Mitrovic, skoru belirledi ve 90 dakika Sırbistan'ın 2-1 lehine sona erdi.
Bu sonucun ardından 20 puana yükselen Dragan Stojkovic'in öğrencileri, namağlup Dünya Kupası biletini kaptı. Cristiano Ronaldo önderliğindeki Portekiz ise 17 puanla 2. sırada yer alarak Play-Off'lara kaldı.
A Grubu'ndaki diğer maçta İrlanda Cumhuriyeti, deplasmanda Lüksemburg'u 3-0'la geçti.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1460003970139754501