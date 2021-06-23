Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı (CANLI)
EURO 2020 F Grubu'nda dev bir maç oynanacak. EURO 2016 finalinde de karşı karşıya gelen Portekiz ile Fransa, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Kylian Mbappe'li Fransa Puskas Arena'da rövanşı almanın hesaplarını yapıyor. Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ise güçlü rakibini bir kez daha yıkmanın peşinde olacak. Peki, Portekiz - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi detaylar ve son dakika gelişmeleri haberimizde. Mücadelenin ilk yarısı oynanıyor.
EURO 2016 finalinde Fransa’yı uzatmalarda attığı golle 1-0 yenerek şampiyon olan Portekiz, F Grubu’nda Fransa ile kapışacak. Fransa, Portekiz’e kaybetmez ya da grubun diğer maçı berabere sonuçlanırsa, bir üst tura çıkacak. Fransızlar ayrıca kazanır, diğer maç berabere ya da Macaristan’ın galibiyetiyle sonuçlanırsa, lider olarak Son 16’ya çıkacak. Portekiz galip gelir veya berabere kalırsa ve diğer maçta Almanya kaybederse, bileti kapacak.
Maçtan Dakikalar
Dakika 1: Karşılaşma başladı.
Portekiz - Fransa ilk 11'ler:
Portekiz: Patrício; Semedo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro, Danilo, Moutinho, Renato Sanches, Bernardo, Ronaldo. Jota.
Fransa: Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez; Tolisso, Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Benzema.
Portekiz - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Grupta 4 puanla lider Fransa ile turnuvanın son şampiyonu Portekiz arasındaki mücadele, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yer alan Puskas Arena’da oynanacak. TSİ 22.00'de başlayacak ve Mateu Lahoz'un yöneteceği 90 dakika TRT 1'den naklen yayınlanacak.