Portekiz - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
3-0'lık Macaristan galibiyetiyle EURO 2020'ye başlayan Portekiz ile Fransa'ya 1-0 kaybeden Almanya, gecenin maçında kozlarını paylaşacak. Almanya'da hedef ilk galibiyetini almak ve gruptaki iddiasını sürdürmek. Portekiz ise 2'de 2 peşinde olacak. Peki, Portekiz - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi detaylar ve muhtemel 11'ler haberimizde.
Son Avrupa Şampiyonu Portekiz, F Grubu'nda Cristiano Ronaldo'nun 2 gol atarak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdiği mücadelede Macaristan'ı 3-0 yenmişti. Almanlar da iyi oynadığı maçta Hummels'in kendi kalesine attığı golle Fransa'ya 1-0 yenilmişti. Kupanın ev sahiplerinden Almanya, Portekiz'i yenerek grupta iddialı olmayı hedefliyor.
EURO 2020 TÜM SON DAKİKA GELİŞMELERİ İÇİN TIKLAYIN
Portekiz - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Münih Arena'da oynanacak Macaristan - Fransa maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Portekiz - Almanya muhtemel 11'ler:
Portekiz: Patricio, Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro, Danilo, Carvalhoi Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo
Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Kroos, Gosens, İlkay, Havertz, Müller, Gnabry