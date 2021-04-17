PKOS'lu kadınlar, çeşitli hastalıklar açısından daha yüksek risk altındadır ve kısırlık sorunları yaşayabilirler.

- Çalışmalar, inositolün PCOS'lu kadınlarda yumurtalıkların işlevini ve doğurganlığı iyileştirmede yararlı olabileceğini bulmuştur.

- Bu çalışmalar tipik olarak günde 2-4 gramlık dozlar kullanmıştır ve normal kilolu, fazla kilolu ve obez kadınlarda faydalar görülmüştür.

Genel olarak araştırmalar, inositol takviyelerinin PKOS'lu kadınlarda adet döngüsü düzenliliğini, yumurtlamayı ve gebelik oranlarını iyileştirebileceğini bulmuştur.

- B8 vitamini olarak da anılan inositol, doğal olarak meyveler, fasulye, tahıllar ve kuruyemişlerde bulunur.

- İnositol, vücudunuzda hücre zarlarının önemli bir bileşeni olarak yapısal bir rol oynar. Aynı zamanda kan şekeri kontrolü için gerekli bir hormon olan insülinin etkisini de etkiler. Ek olarak, beyninizdeki serotonin ve dopamin gibi kimyasal habercileri de etkiler.