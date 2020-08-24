Poldi’nin sözleri taraftarı coşturdu

FANATİK’in Antalyaspor’un eski Galatasaraylı yıldızı Lukas Podolski ile yaptığı röportaj, oldukça ses getirdi. Podolski’nin, kendisi gibi Cim Bom’da oynayan ve Antalya’da da takım arkadaşı olan Sinan Gümüş’ün, Fenerbahçe’ye gitmesiyle ilgili olarak, “Sinan'ın yerinde ben olsaydım, Podolski olarak Fenerbahçe’ye asla gitmezdim” sözleri, sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarları coşturdu.