Çaykur Rizespor'un Finlandiyalı oyuncusu Joel Pohjanpalo takımı küme düşse de Süper Lig'in gol krallığı sıralamasında iddialı durumda. Pohjanpalo attığı 16 golle Kasımpaşalı oyuncu Umut Bozok'la beraber ilk sırada yer alıyor.

Beşiktaş paylaşımı

Joel Pohjanpalo sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'tan bir paylaşım yaptı. Pohjanpalo yaptığı paylaşıma düşünen bir emoji koydu. Finli oyuncunun paylaşımı üzerine akıllara Beşiktaş'a transfer mi olacak sorusu geldi.

Sadece Fenerbahçe 'ye gol atamadı

Bu sezon attığı gollerle konuşulan Joel Pohjanpalo Galatasaray 'a çıktığı iki maçta iki gol atıpı bir asist yaptı. Beşiktaş'a karşı iki gol atan Finli oyuncu Trabzonspor karşısında ise üç gol birden atarak takımını galibiyet taşımıştı. Joel Pohjanpalo dört büyüklerden sadece Fenerbahçe'ye gol atamadı.(Ajansspor)