Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, Erzurumspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Maç sonrasında Akdeniz ekibinin futbolcularına yönelik sosyal medyadan tepkiler yağdı. Takımın tecrübeli futbolcusu Lukas Podolski ise bu tepkilere üzüldüğünü yaptığı açıklamada dile getirdi.

Podolski "Kamuoyunun dikkatine Maalesef dün, kazanmayı hak ettiğimiz bir maçta berabere kaldık. Ancak beni bundan daha çok üzen, sosyal medyada bazı insanların hata yapan oyuncularımıza saldırması oldu." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Tamer Tuna'nın ayrılmasından sonra takımın başına Ersun Yanal geçmişti. Antalyaspor şu an ligde 10 puanla 15. sırada yer alıyor.