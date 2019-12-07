Podolski'den hat-trick, David Villa'dan veda..
Japonya J Ligi son hafta maçında Vissel Kobe sahasında Jubilo Iwata'yı 4-1 yenerken Galatasaray'ın eski oyuncusu Lukas Podolski hat-trick yapmayı başardı. Futbolu bırakacağını açıklayan ünlü golcü David Villa ise son maçında penaltıdan bir gol kaydederek veda etti.
Galatasaray'ın eski oyuncusu Lukas Podolski, son haftası oynanan Japonya J Ligi'nde hat-trick yapmayı başardı. Vissel Kobe'nin evinde Jubilo Iwata'yı 4-1 yendi maçta üç gol birden atan Alman oyuncu sezonu 5 golle tamamladı.
David Villa'dan veda
Ünlü golcü David Villa yakın zamanda yaptığı açıklama ile futbolu bırakacağını deklere etmişti. İspanyol oyuncu da son maçta Jubilo Iwata2ya karşı penaltıdan bir gol kaydetti ve kariyerini fileleri havalandırarak tamamlamış oldu. David Villa sezonu 13 golle bitirdi.