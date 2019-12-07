Galatasaray'ın eski oyuncusu Lukas Podolski, son haftası oynanan Japonya J Ligi'nde hat-trick yapmayı başardı. Vissel Kobe'nin evinde Jubilo Iwata'yı 4-1 yendi maçta üç gol birden atan Alman oyuncu sezonu 5 golle tamamladı.

David Villa'dan veda

Ünlü golcü David Villa yakın zamanda yaptığı açıklama ile futbolu bırakacağını deklere etmişti. İspanyol oyuncu da son maçta Jubilo Iwata2ya karşı penaltıdan bir gol kaydetti ve kariyerini fileleri havalandırarak tamamlamış oldu. David Villa sezonu 13 golle bitirdi.