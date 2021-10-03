Podolski'den Çaykur Rizespor'a 'çay' göndermesi
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u, Morutan'ın son dakika golüyle yenmesinin ardından Sarı Kırmızılı ekibin eski futbolcusu Lukas Podolski, sosyal medya hesabından 'çay' göndermeli bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray 'ın 90+11'de Morutan ile bulduğu gol ile Çaykur Rizespor 'u yenmesinin ardından Sarı Kırmızılı ekibin eski futbolcusu Lukas Podolski, sosyal medya hesabından Karadeniz ekibine göndermeli bir paylaşımda bulundu.
Podolski, paylaşımında "Aslanlarım herkese benden çay" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda çay koyarken ki videosunu paylaştı.
İşte Lukas Podolski'nin paylaşımı:
https://twitter.com/Podolski10/status/1444730621956444161