Galatasaray 'ın 90+11'de Morutan ile bulduğu gol ile Çaykur Rizespor 'u yenmesinin ardından Sarı Kırmızılı ekibin eski futbolcusu Lukas Podolski, sosyal medya hesabından Karadeniz ekibine göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Podolski, paylaşımında "Aslanlarım herkese benden çay" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda çay koyarken ki videosunu paylaştı.

İşte Lukas Podolski'nin paylaşımı:



