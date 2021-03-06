Antalya’nın yıldızı Podolski, Kadıköy’deki maç sonrası FANATİK’e konuştu.

‘Doğru analiz edemediler’

Rakibiniz, size karşı nasıl bir planla oynadı?

“Fenerbahçe’nin sahada bir planı olduğunu göremedim. Şu ana kadar hiçbir takım bizi doğru analiz edemedi. Şampiyon olmak ve başarılı olmak istiyorsan, daha fazlasını ortaya koymalısın. Biz şampiyon olmak isteyen bir takıma karşı çok iyi oynadık.”

‘İnsanlar çok yorum yapıyor’

Mesut’un sakatlanmadan önceki performansı için yorumun?

“Mesut’un daha önce de söylediğim gibi zamana ihtiyacı var. Farklı bir lige geldi ve uzun süreli bir sözleşmesi var. Ben de Galatasaray’a geldiğimde insanların beklentisi çok yüksekti. Yıldız oyuncu olarak bununla başa çıkman gerekiyor. Mesut, İngiltere’den geldi ve karantinaya girdi. Sürekli maç oynanıyor ve koronavirüs problemi var. İnsanlar çok fazla yorum yapıyor. Ancak harika oyuncular bunu çok umursamaz ve sonunda kalitelerini gösterirler.”

‘Hep kaos ortamı var’

Türk futbolu, hakemler ve VAR hakkında neler söylersin?

“Trabzonspor ve İstanbul’un büyük kulüplerinin maçlarında hep hakem konuşuluyor. Oyuncuların ya da takımların performansına bakılmıyor. Örneğin Fenerbahçe maçından sonra Antalya’nın iyi oyunuyla ilgili çok az yorum gördüm. Her hafta hakem kararları gündemde. Bunun Türk futboluna bir yararı yok. Hakemler de insan ve hata yapabilirler. Biz de hata yapıyoruz. İnsanların birbirlerine davranışları, yöneticilerin açıklamaları... Hep bir kaos ortamı var. Bu iyi değil.”

‘Oyun çok duruyor’

“Maçtan sonra hocalar ya da sportif direktör konuşabilir, kararları eleştirebilir. Sonra her şey biter ve bir sonraki maça bakılır. Sahada ortalama 60 dakika futbol oynuyoruz, oyun çok fazla duruyor. Bir kişinin penaltı dediğine, diğeri penaltı demiyor. VAR, kararların daha hızlı alınması için getirildi. Ama VAR sonrası hakemler daha fazla tartışılmaya başladı. Herkes birbirine bağırıyor. Komedi şov programı gibi.”

‘Bize karşı oynamak zor’

’Kazanmak için risk almalıyız’ demiştin. Takımının oyununu nasıl buldun?

“Planımızı uyguladık ve savunma anlayışımızla oynadık. 12 maçtır yenilmiyoruz ve Türkiye Kupası’nda yarı finaldeyiz. Bize karşı bu sistemde rakiplerin oynaması kolay değil. Açıkçası Antalya ve Fenerbahçe arasında fark yoktu. Fenerbahçe transfere çok para harcadı ve şampiyon olmak isteyen takımlardan biri. Performansımızı ve takımımızın oyununu görünce, şampiyonluk isteyen bir takıma karşı aramızda bir fark göremedim. Bu maça göre söylüyorum; tüm futbolcularımız Fenerbahçe’de forma giyebilir. Kendimizle gurur duymamız gerekiyor. Sahanın hiçbir yerinde onlara karşı yıkılmadık ve ayakta durduk.”

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