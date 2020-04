PlayStation, PlayStation Plus abonelerine e-posta göndererek müjdeyi verdi.

Buna göre PlayStation, kullanıcıların online olarak birbirleriyle oynamasına olanak sağlayan PlayStation Plus'ın abonelik fiyatının değişmeyeceğini açıkladı.

PlayStation'dan yapılan açıklama şöyle;

Mart 2020'de müşterilerimizle iletişime geçerek Türkiye'deki PlayStation Plus aboneliklerinin fiyatlarını değiştireceğimizi bildirmiştik. Türkiye'deki PlayStation Plus fiyat artışının şu anda erteleneceğini ve 1 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girmeyeceğini bildirmek istiyoruz. PlayStation Plus için ileride uygulanacak herhangi bir fiyat değişikliğini en az 60 gün önceden haber vereceğiz.

Türkiye'deki abonelikler aşağıdaki fiyatlarda kalacaktır:

• PlayStation Plus 12 aylık ödeme planı 179,99 TL

• PlayStation Plus 3 aylık ödeme planı 74,99 TL

• PlayStation Plus 1 aylık ödeme planı 23,99 TL