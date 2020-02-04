Plank Hareketinin Faydaları Neler? Plank Yapmak Ne İşe Yarar?

Doğru Plank Duruşu Nasıl Olmalıdır?

Vücudunuzu kıpırdatmadan sabit şekilde kalma mantığı üzerine dayalı olan plank hareketi, sunduğu faydalar ile egzersiz açısından büyük öneme sahiptir. Tabi bu hareketi gerçekleştirirken mutlaka doğru plank duruşu üzerinden egzersiz, kısa sürede daha faydalı bir gelişim sağlama olanağı tanımaktadır.

- Yüzükoyun yere uzanın,

- Dirseklerinizi omuz seviyesinde açarak 90 derece olacak biçimde destek olarak kullanın,

- Baş bölgenizden topuk kısımlarına kadar dik bir pozisyon alın,

- Mutlaka dirsekleriniz omuzlarınızın altında yer almalıdır. Bu durum plank hareketinin en önemli kısımları arasındadır,

Ele alacağınız tüm bu kurallar neticesinde klasik plank hareketini düzenli olarak gerçekleştirebilir; kaslarınızı çalıştırarak arzu ettiğiniz fit görünüme kavuşabilirsiniz. Tabii mutlaka periyodik olarak bu hareketi gün içerisinde birkaç set üzerinden ele almanız önemlidir.

Plank Hareketi Nasıl Yapılmalıdır?

Yukarıdaki kurallara uymak suretiyle öncelikle dik bir pozisyon altında doğru duruşu sağlamalısınız. Bunu gerçekleştirdikten sonra bu şekilde ortalama 45 saniye ile 1 dakika arasında sabit durmanız gerekiyor. Bu durum kadın ya da erkek olarak bünyenize ve kuvvetinize bağlı şekilde değişkenlik gösterir.

Özellikle karın kasları başta olmak üzere omuz ve kol kasları üzerinde güç kazandıkça, daha uzun süre plank hareketini yapma imkanı elde edebilirsiniz. Diğer taraftan gün içerisinde 3 veya 4 set üzerinden plank hareketini gerçekleştirmeniz mümkün. Böylece bir veya iki ay içerisinde vücudun belli noktalarında gözle görülür şekilde sağladığı faydalara şahit olabilirsiniz.

Plank Hareketinin Faydaları Nelerdir?

Sunduğu faydalarıyla plank hareketi günümüzde oldukça yoğun şekilde değerlendiren en önemli egzersizler arasında yer almaktadır.

- Vücudunuz plank pozisyonda iken dik bir şekilde kaldığından karın kasları yüksek oranda çalışır,

- Karın kaslarını güçlendirmek için en önemli hareketlerin başında gelir,

- Kalça ve diz arkasındaki kasları harekete geçirir; kalçaların sıkılaşarak forma girmesine olanak verir,

- Sırt, boyun ve omuz kaslarının çalışmasına imkan sunar,

- Bel ve boyun bölgesindeki ağrıları azaltır,

- Sırt kaslarını esnetir ve böylece daha kolay ağırlık kaldırma imkanı verir,

- Vücudun bütün farklı kasları eş zamanlı olarak çalıştığı için, metabolizma daha hızlanır,

- Dengeli ve dik bir duruşa sahip olunur,

- Bütün değişik spor hareketlerini daha verimli ve yüksek kondisyonda yapma olanağı tanır,

- Vücut esnekliğini yüksek oranda artırır,

- Kasların esnemesi ile beraber hayattaki stres oranı minimum seviyeye iner,

Tüm bu özellikleri nedeniyle plank hareketi yoğun egzersiz yapanların vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Önemli olan bu hareketi düzgün şekilde pozisyon olarak yapmaktır. Aynı zamanda mutlaka her gün periyodik şekilde 2 veya 3 set üzerinden ele alınması gerekir. En az 40 saniye olmak üzere en fazla 1 dakika sabit şekilde durulması gerektiği unutulmamalıdır.

Plank Yapmak Ne İşe Yarar?

Plank hareketi hem fiziksel hem de psikolojik olarak önemli getiriler sağlamaktadır. Özellikle vücudun farklı kaslarını eşit oranda ve hızlı şekilde çalıştırma imkanı sağlar. Paralel olarak metabolizma hızlanır ve önemli yağ yıkımı elde edilir. Diğer yandan kaslar esner ve daha güçlü, yapılı hale gelir. Ayrıca kasların esnemesi sinirlerin gevşemesine ve stresin azalmasına olanak verir. Bütün bu sebeplerden dolayı mutlaka egzersiz yaparken plank hareketi ele alınmalıdır.



