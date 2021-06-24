Plaj Futbolu Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde karşılaştığı Fransa’ya normal süresi 5-5 biten maçta uzatmanın son 15 saniyesinde yediği golle 6-5 yenildi. Portekiz’in Nazare kentinde bulunan Jordan Santos Stadı'ndaki mücadelede Ay-Yıldızlılarımız, 3-0 geriye düştüğü maçı 5-5 beraberlikle uzatmaya taşıdı ancak uzatma bölümünde Angeletti’nin golüne engel olamadı.

Millilerimizin golleri Cem Keskin, Barış (2), Volkan ve Efe Lorenzo’dan geldi. Elemelerde A Grubu’nu 3. sırada tamamlayan Millilerimiz, yarın 11.’lik maçına çıkacak. Karşılaşmayı Fransa futbolunun efsanevi ismi Eric Cantona da tribünden takip etti.