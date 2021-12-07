UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki son maçında bu akşam Borussia Dortmund’a konuk olacak Beşiktaş ’ta Miralem Pjanic şoku yaşanıyor. Siyah-Beyazlı kulüp, Boşnak futbolcunun üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Kulüpten dün yapılan bilgilendirdemede, “Futbolcumuz Miralem Pjanic’de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır. B. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” denildi.

10. kez yalnız bırakacak

Beşiktaş’ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, hayal kırıklığı yarattı. Son olarak üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Dortmund maçının kadrosundan çıkarılan Boşnak futbolcu, bu sezon 21 maçın 10’unda takımını yalnız bırakmış olacak. 31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla görev yaptığı 8 Süper Lig maçında 2 asist yaparken, 3 Şampiyonlar Ligi müsabakasında da yine 2 gol pası verdi. Pjanic’le birlikte sakatlıkları bulunan; Georges-Kevin N’Koudou, Mert Günok, Gökhan Töre ve Alex Teixeira da bugün görev yapamayacak.