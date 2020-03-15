Piserro Kahramanmaraşspor-Kırşehir Belediyespor maç sonucu: 0-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 28’inci haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, Kırşehir Belediyespor’u konuk etti.
76'ncı dakikada Kırşehir Belediyespor'dan Abdulkadir, ceza sahasına ortalanan topu kafayla kaleye gönderdi: 0-1
Karşılaşma, konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
SEYİRCİLER MAÇI APARTMAN ÇATISINDA İZLEDİ
Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında maç seyircisiz oynandı. Bir grup Piserro Kahramanmaraşspor taraftarı, stadın yanındaki apartmanın çatısına çıkarak maçı izledi. Taraftarlar zaman zaman takımlarına tezahürat yaptı.
STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Uğur Erdoğan, Oğuz Akyüz
PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan- Hüseyin Cihan, Nuri Melih, Fatih Kamacı, Cerem Talha(Dk.70 Fatih Çiplak), Caner(Dk.84 Hakkı İsmet), Emre(Dk.69 Haluk), Bayram, Rıdvan, Muhammed Enes, Recep Türköz
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Deniz- Birol, Emrah, İsmail(Dk.66 Fatih Serkan Kurtuluş), Ahmet(Dk.46 Abdulkadir), Orhan, Berkay, Erbay, Oğuzhan(Dk.89 Sefa), Turan, Onur
GOLLER: Dk.76 Abdulkadir (Kırşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Fatih Çiplak (Piserro Kahramanmaraşspor) - Emrah (Kırşehir Belediyespor)