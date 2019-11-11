Piserro Kahramanmaraşspor - Bandırmaspor maç sonucu: 3-3

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 12'nci haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelede konuk ekibin gollerini 18, 39 ve 49'uncu dakikalarda Batuhan Karadeniz kaydederken, Kahramanmaraş'ın golleri ise 25'inci dakikada Cerem Talha ve biri penaltıdan olmak üzere 2 gol atan Haluk Türkeri attı. Bandırmaspor'da Rıza, 63'üncü dakikada yaşanan penaltı pozisyonunda gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Öte yandan ev sahibi ekibin 3-3'ü yakaladığı golün ardından yedek kulübelerinin önünde yaşanan kargaşa sonunda Kahramanmaraş Teknik Direktörü Osman Bozkurt da kırmızı kart gördü.

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Veli Karakaya, Serkan Gülçer, Hüseyin Kıvanç Durmaz

PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Nuri Melih, Burak Can (Dk.61 Haluk), İsmail, Fatih Kamacı, Cerem Talha (Dk. 53 Gökhan), Fatih Çiplak, Yusuf Emre (Dk.90 Mesut), Yasin, Rıdvan Türker, Abdullah

BANDIRMASPOR: Zülküf - Rıza, Birhan, Berat (Dk. 68 Abdullah), Erkan, Hüseyin, Onur, Ali (Dk. 62 Ali), Rıdvan Koçak, Batuhan (Dk.89 Üstün), İrfan

GOLLER: Dk. 25 Cerem Talha, Dk. 68 (P) ve Dk. 71 Haluk (Piserro Kahramanmaraşspor) - Dk.18, Dk. 39 ve Dk. 49 Batuhan Karadeniz (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Nuri Melih (Piserro Kahramanmaraşspor) - Rıza, Erkan, Zülküf, Onur, Rıdvan Koçak, Abdullah (Bandırmaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 63 Rıza (Bandırmaspor) - Dk. 73 Osman Bozkurt (Teknik direktör) (Kahramanmaraşspor)