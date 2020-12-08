Pınar Karşıyaka’ya büyük onur

Türkiye’yi Avrupa’da başarıyla temsil eden Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi Kulüpler Birliği’ne seçildi. Güçlü kulüp yapısı ve başarılı sponsoruyla birliğe dahil olan Pınar Karşıyaka, Avrupa basketbolu ve organizasyon ile ilgili temel konuların ele alındığı birlikteki tek Türk takımı olacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi Kulüpler Birliği’ne seçilmelerinde Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne katılımda süreklilik ve Türkiye Basketbol Ligi’ndeki başarılı performansın yanı sıra sağlam kulüp yapısı ile güçlü sponsorluk ilişkilerinin önemli rol oynadığını belirten Pınar Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, “Pandemi nedeniyle bir süredir ayrı kalsak da her zaman yanımızda olan taraftarımızın gücüyle Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yolculukta 23 yıldır bize destek olan sponsorumuz Pınar’a da camiamız adına teşekkür ediyorum” dedi.

1998 yılından bu yana kırmızı-yeşilliler ile başarıdan başarıya koşan Pınar’dan yapılan açıklamada, “Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı’nın Türkiye ve Avrupa’daki yükselen başarı grafiğinden büyük mutluluk duyuyor ve Avrupa’daki başarılarının devamını diliyoruz” denildi.