Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde, yeni sezon öncesi, Pınar Karşıyaka'nın evi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yapılan parke yenileme çalışmaları tamamlandı. İstanbul'da yıkılan Abdi İpekçi Spor Salonu'ndan sökülüp, geçen sezon Sakarya'da kullanıldıktan sonra Karşıyaka'nın talebiyle Basketbol Federasyonu tarafından İzmir'e gönderilen parkeler, salona monte edildi.

İzmir'in 2005 yılında ev sahipliği yaptığı Üniversite Oyunları öncesi inşa edilen salonda, parkeler ilk kez değişti. Salonda parkelerden sonra soyunma odaları da Karşıyaka Belediyesi tarafından yenilenecek.

DHA