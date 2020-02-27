İZMİR, (DHA)

ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışındaki Pınar Karşıyaka, milli maçlar için sezona verilen aradan sonra yarın Gaziantep Basketbol'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Ligde 19 maçta 16 galibiyet alan Karşıyaka, lider Anadolu Efes'in tek galibiyet gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Gaziantep temsilcisinin ise 7 galibiyeti var. Bu mücadelenin ardından yine lide pazar günü Türk Telekom'a konuk olacak Kaf-Kaf, 4 Mart Çarşamba ise FIBA Europe Cup çeyrek finalinde Kiev Basket deplasmanına çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip son maçını 12 Şubat'ta Türkiye Kupası'nda Türk Telekom'la oynamıştı.