Transfere hız veren Pınar Karşıyaka'dan kritik bir hamle geldi.
Kaf-Kaf, Gran Canaria'dan Chris Evans'ı kadrosuna kattı.
Pınar Karşıyaka, tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
beIN SPORTS
Transfere hız veren Pınar Karşıyaka'dan kritik bir hamle geldi.
Kaf-Kaf, Gran Canaria'dan Chris Evans'ı kadrosuna kattı.
Pınar Karşıyaka, tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
beIN SPORTS
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