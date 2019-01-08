Pınar Karşıyaka'dan Chris Evans hamlesi

Transfere hız veren Pınar Karşıyaka'dan kritik bir hamle geldi.

08 Ocak 2019, Salı 11:50
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Pınar Karşıyaka'dan Chris Evans hamlesi

Transfere hız veren Pınar Karşıyaka'dan kritik bir hamle geldi.

Kaf-Kaf, Gran Canaria'dan Chris Evans'ı kadrosuna kattı.

Pınar Karşıyaka, tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

beIN SPORTS

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